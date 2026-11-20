Moradores e visitantes de Miami agora podem percorrer cerca de 16 quilômetros entre Brickell e Dadeland a pé ou de bicicleta, passando por áreas verdes, espaços esportivos e pontos de lazer. A possibilidade se tornou realidade em 12 de novembro, com a inauguração do trajeto completo do The Underline, projeto que transforma a área sob os trilhos elevados do Metrorail em um grande parque urbano.

Batizado de Kenneth C. Griffin Urban Trail, o corredor atravessa regiões de Coral Gables, Coconut Grove e South Miami, conectando diferentes comunidades e oito estações do Metrorail.

Mais do que uma ciclovia, o espaço reúne pistas para caminhada e corrida, faixas exclusivas para bicicletas, academias ao ar livre, quadras esportivas, parques para cães, áreas infantis e instalações de arte pública.

De acordo com o Departamento de Transportes e Obras Públicas de Miami-Dade, aproximadamente 107 mil moradores vivem a até dez minutos de caminhada do corredor. A estrutura também facilita o acesso a universidades, 24 escolas, dois hospitais, centros comerciais e mais de 10 mil empresas.

O projeto recebeu investimento de aproximadamente US$ 150 milhões e levou oito anos para ser desenvolvido, com recursos públicos, doações privadas e contribuições filantrópicas.

Nem tudo está concluído

Apesar da abertura de todo o trajeto principal, algumas estruturas de lazer, incluindo novas quadras e áreas de convivência, continuam em construção. A previsão é que esses espaços sejam entregues entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.

O The Underline também integra uma iniciativa maior, o Miami Loop, que pretende conectar aproximadamente 362 quilômetros de trilhas para pedestres e ciclistas em diferentes regiões de Miami-Dade.

A proposta é criar uma rede de corredores verdes que facilite os deslocamentos, incentive a atividade física e ofereça alternativas ao transporte individual na região.