Aquário gigante estoura em Berlim e libera 1.500 peixes exóticos

O vidro de um aquário cilíndrico em Berlim, na Alemanha, que reivindica o título de maior do mundo, estourou na manhã desta sexta-feira (16). Com o incidente, cujas causas ainda não foram apontadas, parte dos 1.500 peixes exóticos que viviam no tanque se espalhou pelo lobby do hotel onde ficava o aquário e alcançou uma avenida movimentada do centro da capital alemã.

O aquário, chamado AquaDom, comportava cerca de um milhão de litros de água e ficava dentro de um hotel na avenida Bundesstrabe, no bairro de Mitte, um dos mais movimentados do centro da capital alemã.

Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade pelos estilhaços do vidro, segundo a polícia de Berlim. Todos os peixes morreram, de acordo com a administradora da atração.



Dentro do mesmo complexo onde fica o aquário há também um museu, além de lojas e restaurantes, que não foram afetados, segundo a polícia.

Bombeiros que fizeram buscas no local disseram que não há vítimas - o incidente aconteceu por volta das 05h40 no horário local (01h40 no horário de Brasília), quando a atração estava fechada para visitação.

As ruas no entorno ficaram parcialmente alagadas e chegaram a ser interditadas. A avenida que liga a Alexanderplatz ao Portão de Brandeburgo - dois dos principais pontos turísticos da cidade, foi fechada de manhã mas reaberta horas depois.



A principal atração do aquário era um elevador de vidro que transportava turistas para dentro do tanque, por cerca de 14 metros, para observação dos peixes.

No momento do incidente, o local estava fechado. A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, afirmou que o local já costuma ficar cheio de turistas e pessoas circulando pela avenida em frente apenas uma hora após o horário em que o tanque estourou.

"Se isso tivesse acontecido apenas uma hora depois, então provavelmente teríamos que reportar um número terrível de perdas humanas", disse a prefeita à rede alemã de TV RBB.



'Parecia um terremoto'



Os 350 hóspedes do hotel que ficam ao lado do aquário foram desalojados do local e levados a ônibus que serviram de abrigo temporário por conta da baixa temperatura registrada nesta sexta na capital alemã - no momento do incidente, fazia -7ºC no centro da cidade, segundo serviços de meteorologia.

"Parecia um terremoto", disse à agência Reuters Naz Masraff, que estava hospedado em um dos quartos. Outros hóspedes também relataram um cenário de caos após o aquário se romper.

"Foi um caos. O aquário inteiro explodiu, e o que sobrou é devastação total. Vimos muitos peixes mortos e destroços no chão", contou a visitante Sandra Weeser à Reuters.