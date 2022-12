Atirador mata três pessoas em Paris; suspeito de 69 anos é preso

Um tiroteio foi registrado em um bairro central de Paris, na França, nesta sexta-feira, 23. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas.



O alvo do ataque foi o Centro Cultural Curdo Ahmet-Kaya, na Rue d’Enghien, que foi isolada. A polícia prendeu um homem de 69 anos, suspeito de ser o autor dos ataques. Ele também está ferido, principalmente no rosto, segundo o jornal francês Le Monde.



A terceira morte foi confirmada por volta das 14 horas no horário de Paris. Segundo a promotora Laure Beccuau, um dos feridos está em “emergência absoluta” e os outros dois em “emergência relativa”. A polícia abriu uma investigação por assassinato, homicídio doloso e violência agravada.



Políticos da região comentaram o ataque. “Obrigado à polícia por sua intervenção decisiva esta manhã durante o terrível ataque no dia 10”, escreveu a prefeita Anne Hidalgo em sua conta no Twitter.

O vice-prefeito Emmanuel Grégoire também escreveu em sua conta no Twitter que houve um ataque com arma de fogo. “Conversamos com a polícia e a promotoria para entender o que aconteceu. Nossos pensamentos estão com as vítimas e testemunhas dessa tragédia”.



