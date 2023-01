Plantação de milho ganha rosto de Messi na Argentina

Lionel Messi foi imortalizado na Argentina em homenagens que vão de tatuagens a murais depois de liderar a seleção do país na conquista da Copa do Mundo. Agora, seu rosto também pode ser visto do céu em uma plantação de milho especialmente projetada.

O campo em Los Cóndores, na província central de Córdoba, foi semeado usando um algoritmo que calculou onde as sementes precisariam ser plantadas para que, quando o milho crescesse, criasse uma enorme imagem do rosto de Messi.

"Para mim, Messi é imbatível", disse Maximiliano Spinazze, o agricultor que plantou a formação incomum como uma celebração do título argentino -- a primeira Copa do Mundo do país desde que Diego Maradona liderou o time em 1986.

"Agora eles são campeões mundiais, estou muito feliz que isso possa ser manifestado com o plantio da safra."

A Argentina é uma grande produtora agrícola, sendo o terceiro maior exportador mundial de milho. A agricultura é seu principal motor de exportação, embora o futebol possa ser seu principal motivo de fama.

Técnica

Carlos Faricelli, engenheiro agrônomo, desenhou a codificação das máquinas semeadoras que lhes permitiu plantar em um padrão preciso para criar a imagem final, com algumas áreas mais densas de sementes do que outras.

"Tive a ideia de fazer um código que vai nas semeadoras com o rosto de Messi como uma homenagem", disse ele, acrescentando que disponibilizou o código para qualquer agricultor "que ousasse plantá-lo".

Usando ferramentas de geocodificação, o maquinário sabe quanta semente por metro quadrado deve colocar em determinados lugares para criar contraste em diferentes partes do rosto de Messi, afirmou Faricelli.