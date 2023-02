Pandemia acabou com 64 companhias aéreas no mundo

A pandemia tem sido mais prejudicial para o setor de aviação do que recessões, guerras ou incidentes terroristas. Desde 2020, pelo menos 64 companhias aéreas encerraram as operações, de acordo com o site de aviação AllPlane.tv, que vem mantendo uma contagem.



Um punhado reviveu após anunciar a falência ou mudou de nome, mas a grande maioria fechou para sempre. Jet Time, NokScoot ou Fly My Sky, alguns grandes nomes também faliram na pandemia – para começar, Alitalia, a ex-companhia aérea nacional da Itália. O país agora tem uma sucessora: a ITA Airways.

A Air Namibia, outra companhia aérea nacional, também encerrou as atividades em 2021.

“A maioria das que faliram em 2020 provavelmente já fechariam de qualquer maneira, um pouco mais tarde. Muitas eram companhias aéreas que tiveram problemas por algum tempo ou empreendimentos frágeis que não tinham escala e escopo para competir com grandes operadoras”, disse Miquel Ros, fundador da AllPlane e editor.



Ros começou a acompanhar as falências de companhias aéreas em 2018, quando 18 empresas globais quebraram. Em 2019, esse número disparou para 34. Mais uma vez, eram companhias aéreas em grande parte menores – alguém se lembra da operadora de Curaçao, Insel Air? Sua frota de três Fokkers não conseguiu acompanhar as grandes companhias. Em 2018, a Wataniya Airways, do Kuwait, fez como a Flybe e quebrou duas vezes.

Em comparação, os números da pandemia não parecem tão ruins. 2020 viu a perda de 31 companhias aéreas, 2021 colocou 19 fora de ação e, em 2022, o número caiu para apenas 12. No entanto, com três fracassos, 2023 parece improvável que seja um mar de rosas.

Para Murdo Morrison, chefe de conteúdo estratégico da FlightGlobal, é “contra-intuitivo” que mais companhias aéreas não tenham entrado em colapso durante a pandemia. “As que se foram teriam ido de qualquer maneira”, diz ele.

“Desde que as companhias aéreas começaram, sempre houve rotatividade. É um negócio com altos riscos. Historicamente tem sido difícil ganhar dinheiro e é muito difícil acertar o modelo de negócios. Veja a Flybe: seu primeiro colapso [5 de março de 2020] foi realmente antes da pandemia. Eles não estavam ganhando dinheiro suficiente porque seu modelo de negócios não estava certo. Provavelmente é por isso que eles fecharam o negócio na segunda vez”.

Na verdade, diz Morrison, a maioria das companhias aéreas foi salva da destruição pelos governos “colocando suas indústrias aéreas em hibernação, pagando seus custos fixos e a maior parte da massa salarial. Eles foram capazes de dispensar as pessoas e reduzir a estrutura de custos, portanto, embora não houvesse receita, havia custos mais baixos. Pouquíssimas companhias aéreas faliram como resultado direto da pandemia”.



2023 foi anunciado como o ano em que as viagens finalmente voltariam ao normal após três anos que deixaram a indústria quase "parada". Mas quando todo mundo pensou que era seguro voltar a voar, as falências das companhias aéreas voltaram a acontecer.

Ao mesmo tempo, os preços sobem. As tarifas econômicas aumentaram em média 36% em 2023, de acordo com dados do Flight Centre, uma agência de reservas com sede no Reino Unido.

Voar para determinados destinos tornou-se impossível se você estiver com orçamento limitado. As tarifas para a Nova Zelândia, por exemplo, aumentaram 81% ano a ano, dizem eles, enquanto os voos do Reino Unido para a África do Sul subiram 42% na econômica e 70% na executiva. Claro, há contexto para ambos os destinos. Em fevereiro de 2022, a Nova Zelândia foi fechada e a África do Sul estava no centro da variante Ômicron.

No geral, as reservas ainda estão baixas –22% globalmente no primeiro trimestre de 2023, em comparação com 2019, de acordo com ForwardKeys, que analisa dados do banco de dados de bilhetes da Associação Internacional de Transporte Aéreo.

O Caribe está sofrendo menos –apenas 3% abaixo das reservas de 2019– enquanto a Ásia-Pacífico ainda está ficando 46% abaixo. No meio estão o Oriente Médio (queda de 5%), Américas (9%), Europa (15%) e África (18%).



Lenta recuperação



“O maior problema foi a recuperação: no verão passado, os aeroportos simplesmente não conseguiram lidar com a recuperação do número de passageiros”, diz ele.

“As companhias aéreas e os aeroportos não quiseram ou não conseguiram recursos de backup no final de 2021 e início de 2022 depois de cortar seus custos, e foi isso que causou o caos no verão. Não havia carregadores de bagagem suficientes. Não havia rastreadores de segurança suficientes. Em alguns casos não havia pilotos suficientes”.



Onde na Ásia ou na Europa existem dezenas de companhias aéreas, tanto empresas de legado quanto start-ups, competindo pelo seu negócio, nos EUA existem as “quatro grandes”: American, Delta, Southwest e United.



Na Europa, Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level e Vueling já são todas propriedade da IAG, por exemplo. Suau-Sanchez acha que isso se tornará mais comum, com os nomes individuais das companhias aéreas mantidos mais como “marca para explorar os mercados nacionais” do que mostrando qualquer diferença real.



