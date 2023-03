Medicamento "bloqueia" metástase após câncer de mama, diz estudo

Uma pesquisa publicada na revista científica Nature apontou as causas para células cancerígenas “acordarem” no pulmão depois do tratamento do câncer de mama. Tal fato faz parte da metástase - migração por via sanguínea ou linfática de produtos patológicos (vírus, bactérias, parasitas e células cancerosas) provenientes de uma lesão inicial.

O estudo, conduzido pelo Instituto de Pesquisa do Câncer, do Reino Unido, revelou que é possível bloquear uma proteína do pulmão, onde o tumor se instala, com um remédio usado para tratar leucemia mieloide crônica.

À CNN Rádio, a ginecologista Rosemar Rahal, que integra a Sociedade Brasileira de Mastologia, disse que o estudo faz referência ao tumor na mama mais frequente.

“Mesmo ele sendo descoberto no início, ele evolui com recidiva e metástase, às vezes 20 anos depois e os pesquisadores buscaram entender o porquê dessa volta da doença.”

Segundo a especialista, “alguma célula provavelmente fica adormecida, como no pulmão, e acontece nesse local algo que faz voltar a crescer o tumor.”

“Estudaram, então, o bloqueio do crescimento dessas células”, completou.

Uma pesquisa publicada na revista científica Nature apontou as causas para células cancerígenas “acordarem” no pulmão depois do tratamento do câncer de mama.

O estudo, conduzido pelo Instituto de Pesquisa do Câncer, do Reino Unido, revelou que é possível bloquear uma proteína do pulmão, onde o tumor se instala, com um remédio usado para tratar leucemia mieloide crônica.

À CNN Rádio, a ginecologista Rosemar Rahal, que integra a Sociedade Brasileira de Mastologia, disse que o estudo faz referência ao tumor na mama mais frequente.

“Mesmo ele sendo descoberto no início, ele evolui com recidiva e metástase, às vezes 20 anos depois e os pesquisadores buscaram entender o porquê dessa volta da doença.”

Segundo a especialista, “alguma célula provavelmente fica adormecida, como no pulmão, e acontece nesse local algo que faz voltar a crescer o tumor.”

“Estudaram, então, o bloqueio do crescimento dessas células”, completou.

Os cientistas, de acordo com a ginecologista, “perceberam que quando utiliza a droga, bloqueia o microambiente de crescimento tumoral, barrando a proliferação de células tumorais.”

O estudo está na fase pré-clínica, ou seja, de testagem em animais e, portanto, haverá demora para o medicamento, caso tenha eficácia comprovada em humanos, seja comercializado.

Rahal lembrou que o câncer de mama é a segunda principal incidência da doença em mulheres, atrás apenas do câncer de pele.



Fonte: CNN.