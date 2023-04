Brasil acompanha com preocupação tentativa de tomada do poder no Sudão

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou neste sábado (15) que o governo brasileiro acompanha com preocupação a eclosão de episódios de violência no Sudão, país africano que passa por uma tentativa de tomada de poder por grupo paramilitar.

A ofensiva partiu do grupo chamado Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) que afirma ter assumido o controle, neste sábado, do palácio presidencial, da residência do chefe do Exército, do aeroporto internacional de Cartum (capital do país), além de aeroportos nas cidades de Merowe e El Obeid.

Na nota, o governo brasileiro expressou que reitera seu apoio às negociações políticas entre as lideranças sudanesas, com o objetivo de restabelecer governo civil de transição.

“O governo brasileiro exorta as partes à contenção e à cessação imediata dos combates. Reiteramos apoio aos esforços do Conselho de Segurança das Nações Unidas nesse sentido”, diz trecho da nota.

O Itamaraty acrescentou que abriu um canal para atendimento aos brasileiros que estão no país. A comunidade brasileira no Sudão é composta por cerca de 15 nacionais, com os quais a Embaixada do Brasil em Cartum vem mantendo contato.

“O número de telefone/Whatsapp do plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para cidadãos que necessitem de apoio naquele país: +55 61 98260-0610”, disse o Itamaraty.