Dezesseis pessoas morreram e nove ficaram feridas em um incêndio em Dubai. A tragédia teria acontecido no sábado (15), mas os jornais locais noticiaram o ocorrido apenas neste domingo (16).

O incêndio teria acontecido num o prédio residencial localizado no bairro de Al-Ras, território de imigrantes e comerciantes. "As investigações preliminares mostraram que a falta de cumprimento das exigências de segurança e proteção do edifício causaram o incêndio", noticiou o jornal local, citando uma declaração da Defesa Civil.

Al-Ras é um dos bairros mais antigos de Dubai. O incêndio já foi extinto, aponta a imprensa.

*Com informações da Agência Reuters