EUA anunciam US$ 500 milhões para Fundo Amazônia em cinco anos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (20) que o país pretende aplicar R$ 500 milhões no Fundo Amazônia nos próximos cinco anos. A informação foi divulgada durante o Fórum Virtual de Grandes Economias sobre Clima e Energia, do qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou hoje..

O financiamento voltado para a proteção ambiental ainda deve ser negociado pelo presidente americano com o Congresso. "Hoje eu tenho o prazer de anunciar que pedirei os fundos para que possamos contribuir com RS$ 500 milhões para o Fundo Amazônia e atividades relacionadas nos próximos cinco anos para apoiar o Brasil a eliminar o desmatamento até 2030", disse Biden.

Documento divulgado hoje pela Casa Branca explica que o aporte está sendo feito diante do "renovado compromisso do Brasil de acabar com o desmatamento".

Fórum

Durante o Fórum Virtual de Grandes Economias sobre Clima e Energia, o presidente Lula defendeu que a resposta ao desafio climático talvez seja o maior da nossa geração e depende da ação coordenada entre todos os países. "O Brasil está fazendo a sua parte, e vai avançar ainda mais nos esforços para mitigar os efeitos da mudança do clima".

Presidente brasileiro também ressaltou o compromisso do governo para os próximos anos e anunciou que em agosto, os oito países amazônicos irão se reunir com o objetivo de impulsionar uma nova agenda comum para a Amazônia.

*Com informações da Reuters.