57 empresas brasileiras alcançam nota máxima no Índice de Igualdade no Trabalho LGBTQ+

A Human Rights Campaign Foundation (HRC), braço educacional da Human Rights Campaign (HRC), maior organização de direitos civis de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer (LGBTQ+) do país, em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, lançou no dia 31 de maio o seu segundo relatório anual 'HRC Equidade BR: Programa Global de Igualdade no Local de Trabalho'.



Este ano, 57 organizações obtiveram a pontuação máxima na Equidade BR e foram reconhecidas com a designação 2023 HRC Foundation de “Best Places to Work for LGBTQIA+ People” ou no Brasil “Melhores Empresas Para Pessoas LGBTQIA+ Trabalharem”. Isso representa um aumento de 52% nas empresas certificadas em relação às 38 que se destacaram em 2022. A participação também aumentou 50%, passando de 60 empregadores no ano passado para 91 em 2023. A atuação da Fundação HRC no Brasil impacta mais de 830 mil colaboradores que trabalham por organizações inclusivas em todo o país.



Esta é a principal pesquisa e relatório de benchmarking que reconhece empregadores no Brasil que demonstraram um compromisso com a igualdade LGBTQIA+ adotando políticas e práticas inclusivas cruciais para seus funcionários.



“O Programa de Igualdade no Trabalho da HRC está incrivelmente orgulhoso do engajamento e comprometimento das empresas brasileiras nacionais e multinacionais no país”, disse RaShawn Hawkins, Diretor do Programa de Igualdade no Trabalho da HRC Foundation.



Das empresas participantes:



- Das 91 empresas participantes, 76 empregam mais de 500 funcionários no Brasil, representando 84% do total de empresas participantes.



- Este ano, 92% das empresas participantes, em comparação com 83% no ano passado, afirmaram implementar políticas de não discriminação que incluem explicitamente a orientação sexual.



- 27% das empresas participantes da pesquisa possuem uma política de Transição de Gênero para seus funcionários trans. Entre as empresas certificadas, esse percentual é de 39%.



Em 2023, 9 empresas alcançaram as melhores pontuações em 4 Programas de Igualdade no Local de Trabalho da HRC: CEI, Equidad MX, Equidad CL e Equidade BR—BASF, Bayer, Boston Consulting Group (BCG), Cummins, Ernst & Young (EY), General Electric, JP Morgan, SAP e Uber.



O relatório HRC Equidad BR 2023 avaliou empresas e corporações brasileiras com base em cinco pilares fundamentais da inclusão LGBTQIA+ no local de trabalho:

- Adoção de políticas de não discriminação;

- Criação de grupos de recursos para funcionários ou conselhos de diversidade e inclusão;

- Formação e educação LGBTQIA+;

- Engajamento em atividades públicas de apoio à inclusão LGBTQIA+.



A Human Rights Campaign Foundation é o braço educacional da Human Rights Campaign (HRC), a maior organização de direitos civis da América que trabalha para alcançar a igualdade para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer (LGBTQ+).



A lista completa dos homenageados está disponível aqui. Para mais informações sobre o Programa de Igualdade no Trabalho da HRC no Brasil, acesse este link.