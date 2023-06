Chuvas e terremoto provocam mais de 50 mortes no Haiti

Milhares de casas no Haiti foram inundadas após fortes chuvas no fim de semana, deixando ao menos 51 pessoas mortas e 140 feridas, de acordo com um comunicado divulgado pela Agência de Proteção Civil do país na segunda-feira, 5.



O Escritório de Proteção Civil também estava respondendo nesta terça-feira, 6, a um terremoto de magnitude 5,5 na região sudoeste do país que deixou pelo menos outras 3 pessoas mortas e 28 feridas.



As chuvas intensas causaram o transbordamento de vários rios em todo o Haiti, o que, por sua vez, provocou enchentes, inundações, deslizamentos de rochas e deslizamentos de terra, de acordo com um relatório das Nações Unidas.

Mais de 13.300 pessoas foram deslocadas e pelo menos 18 outras foram declaradas desaparecidas em cinco dos 10 departamentos do Haiti: Oeste, Nippes, Sudeste, Noroeste e Centro.



“Meu governo, em conjunto com instituições nacionais e internacionais, está tomando medidas urgentes para atender às demandas do momento”, tuitou o primeiro-ministro haitiano Ariel Henry.

O número de mortos aumentou constantemente na segunda-feira, à medida que as chuvas fortes e persistentes continuavam a cair. Equipes de emergência e organizações de ajuda foram mobilizadas para atender os afetados pelas enchentes.

“Vamos começar a fornecer refeições quentes para as pessoas deslocadas nas próximas horas e estamos mobilizando rações prontas para consumo e alimentos secos”, disse o Programa Alimentar Mundial em um tweet.

As inundações são a mais recente calamidade a atingir um país com infraestrutura já fraca, que tem sido repetidamente devastado por violência criminosa, turbulência política e desastres naturais nos últimos anos. A nação caribenha depende fortemente da assistência humanitária.

O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU alertou na segunda-feira que as inundações podem recomeçar com mais chuvas nos próximos dias.

“No caso de outra chuva forte, os solos alagados serão incapazes de evitar mais inundações, deslizamentos de rochas e deslizamentos de terra, e o número provisório de mortos pode aumentar ainda mais”, afirmou.

O perigo deve continuar durante a temporada de furacões, que começou em 1º de junho.