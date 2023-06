As informações preliminares das Forças Militares, que coordenaram os esforços de resgate de forma contínua apesar das dificuldades climáticas, indicam que as crianças saíram do avião e começaram a caminhar em busca de ajuda no meio da selva.

Os socorristas, que contaram com o apoio de cães treinados em busca e resgate, encontraram antes da descoberta vestígios de frutas que as crianças comeram para sobreviver, bem como abrigos improvisados feitos de vegetação no meio da selva.

Aeronaves e helicópteros da Força Aérea e do Exército participaram da operação de busca e resgate.