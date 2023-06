Submarino turístico que leva passageiros para ver o Titanic desaparece

Uma operação de resgate foi iniciada nas águas do Oceano Atlântico em busca de um submarino que transportava pessoas para ver os destroços do Titanic e desapareceu nesta segunda-feira (19). Os restos do famoso navio ficam a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.



A empresa OceanGate, que faz expedições até os destroços do navio, afirmou em um comunicado se tratar de uma de suas embarcações. O Centro Conjunto de Coordenação de Resgate em Halifax, Nova Escócia, disse que o navio estava atrasado por volta das 21h13 de domingo, cerca de 435 milhas (700 quilômetros) ao sul de St. John's, Newfoundland.



A Guarda Costeira de Boston confirmou à rede estatal britânica BBC sobre o desaparecimento da embarcação e o início de um processo de buscas e resgate. Um navio da Guarda Costeira canadense e uma aeronave militar estavam ajudando no esforço.

Ainda não há informações sobre quantos passageiros estavam a bordo da embarcação, mas de acordo com o site da OceanGate, as embarcações submersíveis da empresa têm capacidade para 5 pessoas.



"Estamos explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança", afirmou a empresa OceanGate em um comunicado. “Todo o nosso foco está nos tripulantes do submersível e suas famílias."

A OceanGate cobra US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) de cada passageiro por um lugar em sua expedição para ver os destroços. O grupo inicial de turistas estava financiando a expedição gastando entre US$ 100.000 e US$ 150.000 cada.

Na semana passada a empresa começou a quinta "missão" aos destroços do Titanic, de acordo a página na web da empresa. A previsão era de fim da viagem na próxima quinta-feira.



Em 2021, a OceanGate Expeditions iniciou o que esperava se tornar uma viagem anual para registrar a deterioração do icônico transatlântico que atingiu um iceberg e afundou em 1912, matando quase 700 dos cerca de 2.200 passageiros e tripulantes. Desde a descoberta dos destroços em 1985, ele sucumbiu lentamente a bactérias comedoras de metal, e alguns previram que o navio poderia desaparecer em questão de décadas, à medida que os buracos se abrem no casco e as seções se desintegram.

Ao descrever sua primeira expedição, a OceanGate disse que, além de arqueólogos e biólogos marinhos, as expedições também incluiriam cerca de 40 turistas pagos que se revezariam na operação do equipamento de sonar e na execução de outras tarefas no submersível para cinco pessoas.



A viagem dura oito dias. Para descer até o local dos destroços, que fica a uma profundidade de 3.800 metros no Oceano Atlântico, o submersível leva cerca de oito horas.



Fonte: BBC.