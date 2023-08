Japão libera visto para brasileiros

Os governos do Brasil e do Japão anunciaram no dia 9 de agosto, a isenção recíproca de vistos de visita para portadores de passaporte comum que viajem por período de até 90 dias.

A isenção terá validade inicial de três anos, e entrará em vigor a partir de 30 de setembro de 2023. Com a medida, turistas brasileiros e japoneses poderão visitar o Japão e o Brasil sem a necessidade de obtenção de vistos.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, isenção contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países no ano em que se comemoram os 115 anos da imigração japonesa no Brasil.

O acordo acontece após o governo Lula sinalizar que iria rever a isenção de vistos a cidadãos japoneses caso não houvesse reciprocidade aos brasileiros. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil concedeu isenção de visto a cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão.

Quais países não exigem visto de brasileiros

Europa



•Albânia

•Andorra

•Áustria

•Bielorrússia

•Bélgica

•Bósnia e Herzegovina

•Bulgária

•Croácia

•Chipre

•República Tcheca

•Dinamarca

•Estônia

•Ilhas Faroe

•Finlândia

•França

•Geórgia

•Alemanha

•Gibraltar

•Grécia

•Groenlândia

•Hungria

•Islândia

•Irlanda

•Itália

•Kosovo

•Letônia

•Liechtenstein

•Lituânia

•Luxemburgo

•Malta

•Moldávia

•Mônaco

•Montenegro

•Holanda

•Macedônia do Norte

•Noruega

•Polônia

•Portugal

•Romênia

•Federação Russa

•San Marino

•Sérvia

•Eslováquia

•Eslovênia

•Espanha

•Suécia

•Suíça

•Turquia

•Ucrânia

•Reino Unido

•Vaticano





Américas



•Argentina

•Belize

•Bermudas

•Bolívia

•Chile

•Colômbia

•Costa Rica

•Equador

•El Salvador

•Ilhas Malvinas

•Guatemala

•Guiana

•Honduras

•Nicarágua

•Panamá

•Paraguai

•Peru

•Uruguai

•Venezuela

•Caribe

•Anguila

•Antígua e Barbuda

•Aruba

•Bahamas

•Barbados

•Bonaire; Santo Eustáquio e Saba

•Ilhas Virgens Britânicas

•Ilhas Cayman

•Curaçao

•Dominica

•República Dominicana

•Índias Ocidentais Francesas

•Granada

•Haiti

•Jamaica

•Montserrat

•São Cristóvão e Nevis

•Santa Lúcia

•Maarten

•São Vicente e Granadinas

•Trindade e Tobago

•Ilhas Turcas e Caicos



Ásia



•Japão

•Camboja *

•Hong Kong

•Indonésia *

•Cazaquistão

•Quirguistão *

•Laos *

•Macau

•Malásia

•Maldivas *

•Mongólia

•Nepal *

•Filipinas

•Singapura

•Coreia do Sul **

•Sri Lanka **

•Tadjiquistão *

•Tailândia

•Timor-Leste *

•Uzbequistão



Oceania



•Ilhas Cook

•Fiji

•Polinésia Francesa

•Ilhas Marshall *

•Micronésia

•Nova Caledônia

•Nova Zelândia**

•Niue

•Ilhas Palau*

•Papua Nova Guiné*

•Samoa*

•Ilhas Solomon*

•Tonga*

•Tuvalu*

•Vanuatu

África

•Botsuana

•Burkina Faso *

•Burundi *

•Ilhas de Cabo Verde *

•Ilhas Comores *

•Egito *

•Eswatini

•Etiópia *

•Gabão *

•Guiné-Bissau *

•Madagáscar *

•Malaui *

•Mauritânia *

•Mauritius

•Maiote

•Marrocos

•Moçambique *

•Namíbia

•Reunião

•Ruanda *

•São Tomé e Príncipe

•Senegal

•Seicheles *

•Serra Leoa *

•Somália *

•África do Sul

•Santa Helena *

•Tanzânia *

•Togo *

•Tunísia

•Uganda *

•Zâmbia *

•Zimbábue *



Oriente Médio



•Armênia

•Bahrein*

•Irã *

•Israel

•Jordânia*

•Líbano*

•Omã

•Palestina

•Catar

•Emirados Árabes



* Países que emitem o visto na chegada do viajante

** Países que pedem a Autorização Eletrônica de Viagem



