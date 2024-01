Idosa retira filhos de testamento e deixa herança de US$ 2,8 milhões para animais de estimação

Uma idosa afirma que os seus filhos nunca a visitaram, mesmo quando ela era velha e doente, e por isso decidiu deixar a sua fortuna de 2,8 milhões de dólares para os seus cães e gatos, segundo o New York Post.



A mulher de Xangai, identificada apenas pelo sobrenome Liu, retirou seus três filhos do testamento e, em vez disso, planeja deixar cerca de 20 milhões de yuans (US$ 2,8 milhões) para seus animais de estimação, já que eles foram seu único conforto na velhice, segundo a uma reportagem do The South China Morning Post, citando Zonglan News.

Liu fez um testamento inicial há alguns anos, deixando dinheiro e propriedades para seus três filhos, mas mudou de ideia porque eles não a visitaram nem cuidaram dela – e raramente a contataram – de acordo com o relatório.



Em seu novo testamento, ela insiste que todo o seu dinheiro deve ser usado para cuidar de seus animais de estimação e de qualquer um de seus descendentes, com uma clínica veterinária local nomeada como administradora de sua herança e encarregada de cuidar dos animais.



Liu queria deixar todo o seu dinheiro diretamente para seus animais de estimação, mas isso não é legal na China, disse um funcionário da sede do Centro de Registro de Testamentos em Pequim ao South China Morning Post.







Não é a primeira vez que um animal de estimação recebe uma herança generosa. Em 2020, um rico empresário do Tennessee deixou US$ 5 milhões para sua border collie de oito anos, Lulu.



E o estilista britânico Alexander McQueen, que morreu em 2010, deixou £ 50.000 (US$ 97.000) de sua fortuna de £ 16 milhões (US$ 31 milhões) para seus amados cães, Minter, Juice e Callum.