A água engarrafada contém 100 vezes mais nanopartículas de plástico do que se pensava, de acordo com um novo estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. As informações são da Associated Press.



O litro médio de água engarrafada contém quase um quarto de milhão de pedaços de microplásticos e minúsculos nanoplásticos invisíveis, descobriu a nova pesquisa. Estes foram detectados e categorizados pela primeira vez por um microscópio usando lasers duplos.



Os cientistas já imaginavam há muito tempo que havia muitos desses pedaços microscópicos de plástico, mas até que os pesquisadores das universidades norte-americanas Columbia e Rutgers fizessem seus cálculos, eles nunca sabiam quantos ou de que tipo.

Observando cinco amostras de cada uma das três marcas comuns de água engarrafada, os pesquisadores descobriram que os níveis de partículas variavam de 110.000 a 400.000 por litro, com média de cerca de 240.000, de acordo com o estudo.



O que são nanoplásticos?



Nanoplásticos são partículas com tamanho inferior a um mícron. Existem 25.400 mícrons – também chamados de micrômetros porque é um milionésimo de metro – em uma polegada. Um fio de cabelo humano tem cerca de 83 mícrons de largura.

Estudos anteriores analisaram microplásticos ligeiramente maiores, que variam dos 5 milímetros visíveis, menos de um quarto de polegada, a um mícron. Cerca de 10 a 100 vezes mais nanoplásticos do que microplásticos foram descobertos na água engarrafada, descobriu o estudo.

Grande parte do plástico parece vir da própria garrafa e do filtro de membrana de osmose reversa usado para impedir a entrada de outros contaminantes, disse o principal autor do estudo, Naixin Qian, físico-químico da Columbia.

Ela não revelou as três marcas porque os pesquisadores querem mais amostras antes de identificar uma marca e querem estudar mais marcas. Mesmo assim, ela disse que eram comuns e comprados no supermercado norte-americano Walmart.



As peças de nanoplástico são prejudiciais à saúde?



Os pesquisadores ainda não conseguem responder à grande questão: as peças nanoplásticas são prejudiciais à saúde?

“Isso está atualmente em revisão. Não sabemos se é perigoso ou quão perigoso”, disse a coautora do estudo, Phoebe Stapleton, toxicologista da Rutgers. “Sabemos que eles estão a entrar nos tecidos [dos mamíferos, incluindo as pessoas]… e a investigação actual está a analisar o que estão a fazer nas células.”

A Associação Internacional de Água Engarrafada afirmou num comunicado: “Atualmente há falta de métodos [de medição] padronizados e nenhum consenso científico sobre os potenciais impactos na saúde das partículas nano e microplásticas. Portanto, as reportagens da mídia sobre essas partículas na água potável nada mais fazem do que assustar desnecessariamente os consumidores.”



Já o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente disse que "o mundo está se afogando sob o peso da poluição plástica, com mais de 430 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente" e os microplásticos são encontrados nos oceanos, nos alimentos e na água potável do mundo - alguns deles provenientes de roupas e filtros de cigarros. Os esforços para um tratado global sobre plásticos continuam depois que as negociações ficaram paralisadas em novembro.

Todos os quatro coautores entrevistados disseram que estavam reduzindo o uso de água engarrafada depois de conduzirem o estudo.