Brasil no Mundo debate América Latina e detenções em Israel

Além disso, o programa discute a forma como os ativistas da Global Sumud Flotilla foram detidos pelas forças israelenses e como essa estética do fascismo tem se reproduzido no mundo moderno.

O convidado do programa semanal da

é graduado em direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mestre e doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Luiz Felipe Osório também tem experiência na área de Relações Internacionais e pesquisa temas como teoria das organizações internacionais e direitos humanos.

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana.

Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na TV Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções.

O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros.

Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da

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