Consulado Brasileiro

ALERTA CONSULAR

O Ministério das Relações Exteriores tem recebido novas denúncias sobre chamadas telefônicas fraudulentas em nome de consulados brasileiros nos Estados Unidos. As ligações fraudulentas têm sido realizadas de números supostamente localizados no Brasil e nos Estados Unidos e no Distrito Federal.

Na maioria dos casos, os golpistas alegam que os cidadãos brasileiros seriam objeto de investigações pelas autoridades policiais do Brasil e que seus nomes teriam sido utilizados na aplicação de fraudes financeiras. Foi reportado, também, o envio às vítimas de cartas em nome dos consulados brasileiros, supostamente firmadas por autoridades consulares, nas quais são solicitados aos cidadãos esclarecimentos sobre supostos crimes cometidos no Brasil.

Nesse sentido, recorda-se que, conforme publicado no Portal Consular (https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/assistencia-consular), as repartições consulares não atuam em investigações de crimes. Recomenda-se que a comunidade brasileira nos Estados Unidos esteja especialmente atenta às tentativas de contato em nome das repartições consulares, procurando sempre averiguar os dados disponibilizados no Portal Consular.

Acesse o alerta completo pelo link abaixo: www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular

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Chamada para voluntariado - Eleições 2026 Brasileiros e brasileiras no Sul da Flórida estão convidados a participar ativamente do processo democrático como mesários voluntários nas Eleições de 2026. Ser mesário é uma forma concreta de exercer cidadania, contribuir com a comunidade e fortalecer a democracia brasileira no exterior. Preencha o formulário e faça parte dessa missão cívica! Você pode participar de três formas: acesse o link, utilize o QR code desta publicação ou vá até a bio do Instagram @cg.miami.

TEMPORADA DE FURACÕES 2026

Início: 1º de junho

Fim: 30 de novembro

Especialistas alertam para uma temporada ativa no Atlântico, com possibilidade de tempestades e furacões intensos.

Meses de maior atenção:

- Agosto

- Setembro

- Outubro

Informações e monitoramento oficial:

https://www.nhc.noaa.gov

Em caso de furacão ou tempestade tropical:

- Siga as orientações do governo local

- Acompanhe alertas oficiais

- Tenha um plano de emergência

- Evite áreas de risco

- Prevenção salva vidas. Compartilhe essa informação.