Um dia sem imigrantes: mais do que um protesto, um convite à reflexão

Quando se fala em imigração nos Estados Unidos, o debate costuma ser reduzido a uma única palavra: ilegalidade. Mas a realidade é muito mais ampla, complexa e humana.

O imigrante não é apenas aquele que entrou no país sem documentação. Imigrante é também quem conquistou a residência permanente, quem se naturalizou cidadão americano, quem chegou com visto de trabalho, de estudante ou de investimento. É quem construiu uma família, abriu uma empresa, gera empregos, paga impostos e ajuda a movimentar a economia americana.

Nos últimos anos, a imigração deixou de ser apenas um tema de políticas públicas para se tornar uma das principais bandeiras políticas do país. Como consequência, um efeito preocupante começa a ganhar força: a generalização.

Cada vez mais surgem relatos e vídeos de estrangeiros sendo intimidados em espaços públicos apenas por falarem outro idioma, terem sotaque ou determinadas características físicas. Em muitos desses casos, não importa se a pessoa é cidadã americana, residente legal ou possui toda a documentação em dia. Para alguns, basta parecer estrangeiro para ser tratado como um problema.

Essa é uma realidade que merece atenção.

Defender o respeito ao imigrante não significa defender a ilegalidade. Toda nação tem o direito de estabelecer suas leis migratórias, e elas devem ser cumpridas. Da mesma forma, qualquer pessoa que cometa crimes deve responder por seus atos, independentemente de sua nacionalidade ou situação migratória. Criminalidade e imigração são assuntos distintos e não podem ser tratados como sinônimos.

O que preocupa é quando o combate à imigração irregular acaba alimentando a desconfiança contra todos os imigrantes.

É justamente por isso que a união da comunidade imigrante se torna tão importante. Não apenas para discutir políticas migratórias, mas para lembrar à sociedade quem são essas pessoas e qual é sua verdadeira contribuição para este país.

Os imigrantes estão presentes em praticamente todos os setores da economia. Trabalham na construção civil, na agricultura, nos restaurantes, hotéis e serviços essenciais. Mas também são médicos, enfermeiros, professores, empresários, engenheiros, pesquisadores e investidores. Pagam bilhões de dólares em impostos todos os anos, criam empresas, geram empregos e fortalecem comunidades inteiras.

Também servem este país. Muitos vestem a farda das Forças Armadas americanas, atuam na segurança pública, representam os Estados Unidos no esporte, fazem descobertas na ciência, desenvolvem tecnologia e ajudam a construir diariamente a história desta nação.

Um dia sem imigrantes não representa apenas a ausência de trabalhadores. Representa a ausência de pessoas que ajudam a movimentar a economia, cuidar da saúde, ensinar crianças, produzir alimentos, inovar, empreender e fortalecer o próprio sonho americano.

O respeito começa quando conseguimos separar pessoas de discursos políticos. Quando entendemos que a origem de alguém não determina seu caráter. E quando reconhecemos que a imensa maioria dos imigrantes busca exatamente aquilo que sempre fez dos Estados Unidos um símbolo mundial: a oportunidade de trabalhar, viver em segurança e construir um futuro melhor.

O debate sobre imigração continuará existindo. Faz parte de qualquer democracia. Mas ele só será produtivo quando for baseado em fatos, responsabilidade e respeito — nunca em generalizações.

Porque, antes de qualquer documento, existe uma pessoa. E toda pessoa merece ser tratada com dignidade.