Modernizar para servir melhor os brasileiros no exterior

Para quem vive fora do Brasil, o passaporte é muito mais do que um documento de viagem.

É um instrumento de cidadania. É ele que garante acesso a serviços consulares, permite viagens, renova vínculos com o país de origem e, muitas vezes, representa tranquilidade para quem construiu a vida em outro país.

Por isso, toda mudança no processo de emissão merece atenção.

O governo brasileiro iniciou um projeto-piloto que altera a forma como os passaportes são emitidos em diversos consulados, entre eles Miami e Orlando. A partir de agora, a personalização do documento deixa de ser feita no próprio posto consular e passa a ser realizada pela Casa da Moeda do Brasil, responsável pela produção dos passaportes brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o objetivo é tornar o processo mais moderno, padronizado e seguro.

A mudança, no entanto, também traz um impacto imediato: o passaporte não será mais entregue durante o atendimento consular, como era possível em muitos casos. Após a coleta dos dados biométricos, o documento será produzido e encaminhado para entrega ou retirada, conforme as opções oferecidas pelo consulado.

É natural que esse novo procedimento gere dúvidas, principalmente para quem tem viagem marcada, precisa renovar o documento com urgência ou depende do passaporte para resolver questões familiares e profissionais. Modernizar é importante, mas modernizar também exige informação clara e comunicação eficiente.

Ao mesmo tempo, é justo reconhecer que o Itamaraty vem adotando medidas voltadas à comunidade brasileira no exterior. Neste ano, por exemplo, reduziu em 50% as taxas de emissão de passaportes no exterior, buscando facilitar o acesso ao documento e incentivar que mais brasileiros mantenham sua documentação em dia.

Toda transformação em um serviço público precisa ser avaliada por dois critérios: segurança e qualidade do atendimento. Se a centralização da emissão pela Casa da Moeda aumentar a proteção contra fraudes e tornar o processo mais eficiente, será um avanço importante. Mas esse avanço precisa vir acompanhado de prazos previsíveis, logística eficiente e orientação clara para os cidadãos.

Milhares de brasileiros vivem na Flórida, trabalham, estudam, empreendem e mantêm laços permanentes com o Brasil. Eles precisam de serviços consulares que acompanhem essa realidade: modernos, acessíveis e, acima de tudo, confiáveis.

O papel da imprensa é justamente este: explicar as mudanças, esclarecer dúvidas e acompanhar seus resultados. O Gazeta News continuará fazendo isso, ouvindo as autoridades, acompanhando a experiência da comunidade e trazendo informações verificadas para que nenhum brasileiro seja surpreendido quando precisar do documento mais importante para quem vive além das fronteiras do país.