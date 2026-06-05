NEW NEW Moda Circular

No dia 2 de maio, a New New reuniu mulheres em uma tarde especial marcada por conexões, trocas e experiências inspiradoras. A ocasião contou com a presença da influenciadora Fernnanda Dintelman, que abrilhantou ainda mais o encontro. Entre sorteios, conversas descontraídas e momentos de interação, o evento reforçou o propósito da marca: promover um espaço de acolhimento, fortalecimento feminino e valorização da moda circular. A New New te convida a conhecer seu espaço físico e vivenciar de perto essa experiência de estilo, sustentabilidade e conexão!



