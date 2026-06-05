BBG promove Bingo Beneficente para financiar Bolsa de Estudos

O Brazilian Business Group promoveu, no dia 28 de abril, o Marilia Ramos Ferguson Scholarship Bingo Fundraiser, realizado no Galuppi's, em Pompano Beach. O evento reuniu membros do BBG, empresários e apoiadores em uma noite especial dedicada à arrecadação de recursos para o programa de bolsas de estudo, que incentiva estudantes dedicados na busca por formação acadêmica nos Estados Unidos. "Esta bolsa honra o legado de uma educadora extraordinária, que dedicou sua vida ao crescimento intelectual e à generosidade", destacou Monica Ribeiro, filha de Marilia. Criado para impulsionar a próxima geração de líderes, o Marilia Ramos Ferguson Scholarship oferece suporte a estudantes que desejam conquistar um business degree, contribuindo diretamente para o fortalecimento educacional da comunidade brasileira no exterior. Para contribuições e mais informações, acesse: www.brazilianbusinessgroup.com



