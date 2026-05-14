Jornada Identidade | 2ª Edição

A segunda edição da Jornada Identidade aconteceu no dia 1º de maio, em Aventura. O evento reuniu mulheres brasileiras em uma imersão voltada ao autoconhecimento,posicionamento, comunicação e crescimento pessoal e profissional. A programação foi conduzida pelas mentoras Carmem Lima, Cátia Poggian, Ana Paula Zalafe e Priscila Cacicedo, que compartilharam suas experiências profissionais e pessoais em temas relacionados à identidade, comunicação, vendas, posicionamento e expansão. Veja quem compareceu!