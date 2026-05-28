Nos dias 23 e 24 de maio, a praia de Pompano Beach recebeu o Beach Tennis Fest 2026. O evento reuniu esporte, música, entretenimento e o melhor da gastronomia brasileira em um cenário paradisíaco à beira-mar. O festival atraiu atletas, famílias, turistas e apaixonados pelo beach tennis, transformando a orla em um verdadeiro ponto de encontro de energia, diversão e confraternização.

Além das disputas nas quadras de areia, o público aproveitou uma programação especial, com DJs, roda de samba ao longo do dia e uma feira gastronômica com sabores brasileiros. Acompanhe mais informações do evento no Instagram @beachtennisbrasilusa