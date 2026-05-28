O Brazilian Business Group promoveu um almoço de despedida em homenagem ao Embaixador André Odenbreit Carvalho, Cônsul-Geral do Brasil em Miami. O encontro aconteceu na quarta-feira, 20 de maio, no Café Vico, em Fort Lauderdale, reunindo convidados em um ambiente de prestígio e confraternização. A ocasião foi marcada por homenagens e agradecimentos ao trabalho e à dedicação do diplomata, celebrando também os laços de parceria e amizade fortalecidos ao longo de sua atuação junto à comunidade brasileira no sul da Flórida. Confira!

1/3

Marco Vico (Café Vico), Ivanete e Marco Dombrowsky - divulgação 2/3

Fernanda Cirino e Embaixador André Odenbreit Carvalho - divulgação Anterior Próximo