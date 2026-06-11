Celebrando a Copa do Mundo

No dia 3 de junho, aconteceu uma celebração em homenagem à Copa do Mundo de 2026, promovida pelo Seacoast Bank e pela equipe brasileira de Global Banking. O evento reuniu membros da comunidade, empresários, parceiros e convidados especiais em uma noite marcada pela confraternização e pelo entusiasmo com a maior competição de futebol do planeta. A recepção foi organizada por Daniela Betancourt Agosto e Monica Ribeiro, em parceria com importantes representantes da comunidade brasileira de Miami, fortalecendo laços e celebrando a paixão que une brasileiros dentro e fora do país. O encontro destacou não apenas a expectativa para a Copa do Mundo de 2026, mas também a força e a representatividade da comunidade brasileira no sul da Flórida. Vai Brasil!!!