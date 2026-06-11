Critics Choice Association LGBTQ

No dia 29 de maio, os holofotes de Beverly Hills se voltaram para a celebração anual da Critics Choice Association dedicada ao cinema e à televisão LGBTQ . Realizado no sofisticado Hotel Four Seasons, o evento reuniu críticos, artistas e personalidades da indústria do entretenimento para homenagear 20 profissionais criativos que vêm fazendo a diferença diante e atrás das câmeras. A noite foi marcada por reconhecimento, inclusão e celebração de talentos que contribuem para ampliar a representatividade e a diversidade no audiovisual. Veja os destaques deste evento inspirador!