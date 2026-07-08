Concurso Miss Florida Jr.

A jovem brasileira Marinna Garrido Tramutula segue colecionando conquistas! Após conquistar o título de Miss Florida Jr., ela foi oficialmente convidada e selecionada para representar o estado no prestigiado Concurso Internacional Jr. Miss Regency International. A competição será realizada entre os dias 20 e 25 de julho de 2026, na cidade de Houston, reunindo candidatas de diversos países. Desejamos muito sucesso à Marinna nessa importante etapa e estamos na torcida para que ela brilhe mais uma vez no cenário internacional. Boa sorte!