Jana Nagase entrevista Tom Cruise

A colunista do Gazeta News Jana Nagase viveu um momento inesquecível em Hollywood. Convidada pela Warner Bros. para acompanhar, nos estúdios da produtora, a apresentação do trailer do aguardado filme Digger, ela também teve a oportunidade de entrevistar um dos maiores astros do cinema mundial: Tom Cruise. Durante o encontro, Jana emocionou o ator ao contar que sua mãe era uma grande admiradora de seu trabalho e que gostaria de estar viva para vê-la realizando esse sonho. Com os olhos marejados, ela foi surpreendida por um abraço carinhoso de Tom Cruise, tornando o momento ainda mais especial. Para Jana, a experiência foi a realização de um sonho e, como ela mesma resumiu: "Mission: Accomplished!"