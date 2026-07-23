Enlace de Cintia e Edson da Costa

No dia 3 de julho, Cíntia da Costa e Edson da Costa celebraram a união matrimonial em uma emocionante cerimônia religiosa realizada na Saint Mary Catholic Church, em Fort Walton Beach, Flórida. O momento foi prestigiado por familiares e amigos, que compartilharam a alegria deste dia tão especial. A cerimônia marcou a oficialização de uma bela história de amor, construída ao lado dos três filhos do casal, fortalecendo ainda mais os laços de uma família unida e abençoada. Desejamos aos noivos muitas felicidades, amor e incontáveis bênçãos nesta nova etapa de suas vidas. Veja os registros desse momento inesquecível!