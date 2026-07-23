Mauro's Meat Market movimenta a comunidade brasileira durante a Copa

Durante a Copa do Mundo, o Mauro's Meat Market promoveu uma série de ações especiais que movimentaram a comunidade brasileira na região de Boca Raton, com promoções exclusivas e sorteios de diversos prêmios para os clientes. A editora do Gazeta News, Fernanda Cirino, acompanhou de perto a programação ao lado dos proprietários Mauro Gil e Mauro Galvão, conferindo o sorteio dos prêmios da Copa e o clima de festa que tomou conta do supermercado, reforçando o compromisso da empresa em valorizar e prestigiar a comunidade brasileira no sul da Flórida. Confira!