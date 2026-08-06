Chef Américo reúne empresários e convidados em noite de networking no Vinhus Restaurant

O Vinhus Restaurant & Grill, em Pompano Beach, foi palco de uma noite especial de networking e gastronomia com a realização do evento "Uma Experiência com o Chef", comandado pelo renomado português Chef Américo. O encontro reuniu empresários, profissionais e convidados em um ambiente elegante, proporcionando a oportunidade de ampliar conexões, trocar experiências e desfrutar de um jantar exclusivo preparado pelo chef. A programação contou ainda com a participação de Marcelo Gabana, Priscilla Caracitas, Eduardo Alaska e Gi Patriani, que contribuíram para tornar a noite ainda mais dinâmica e inspiradora. O evento reforçou a importância de iniciativas que unem gastronomia de alto nível e relacionamento profissional, fortalecendo o networking entre empreendedores da comunidade brasileira no sul da Flórida!