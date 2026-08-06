Walter Wizard leva arte em turnê pelos Estados Unidos

O artista peruano Walter "Walt" Wizard protagonizou uma memorável turnê pelos Estados Unidos em comemoração ao 250º aniversário da Independência americana. A atração foi a estátua realista de George Washington, criada pelo artista que surpreendeu o público por onde passou. A jornada teve início em Nova York, percorreu o estado de Nova Jersey e chegou à capital norte-americana. No Dia da Independência, 4 de julho, a escultura foi exibida nas proximidades do National Mall e do Monumento a Washington. A turnê também passou pelo sul da Flórida. Walter foi o artista que também fez uma escultura de Ayrton Senna que ficou exposta no Consulado Brasileiro de Miami, em 2024. Confira!