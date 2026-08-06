Gazeta Talks estreia com debate sobre imigração

O Gazeta Talks, novo programa do Gazeta News USA, estreou em grande estilo e já tem seu primeiro episódio disponível no canal oficial da Gazeta no YouTube. Na edição de lançamento, a jornalista Fernanda Cirino recebe a advogada de imigração Haydee Nascimento para um bate-papo esclarecedor sobre as recentes mudanças nas leis de imigração dos Estados Unidos e seus impactos para a comunidade brasileira. Com uma linguagem leve, dinâmica e acessível, o Gazeta Talks transforma temas complexos em conversas informativas, aproximando especialistas e a comunidade para discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros que vivem no exterior. Não perca este primeiro episódio e acompanhe os próximos encontros, que prometem trazer informações relevantes, entrevistas exclusivas e muito conteúdo de interesse da nossa comunidade. Assista no YouTube: Gazeta News USA.