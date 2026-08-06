Aniversário de Eliane Gallotti

A sergipana Eliane Gallotti celebrou mais um ano de vida cercada pelo carinho de amigos, que se reuniram no Boteco do Manolo, em Deerfield Beach, para uma noite repleta de alegria, descontração e confraternização. Entusiasta do esporte e uma das organizadoras do Beach Tennis Fest, Eliane foi homenageada pelos convidados em uma comemoração marcada por boas conversas, música e momentos inesquecíveis. A aniversariante recebeu votos de saúde, felicidade e muito sucesso para este novo ciclo que se inicia!