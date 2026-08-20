Rota da Empreendedora realiza nova edição

Utah foi palco de mais uma edição da Rota da Empreendedora, realizado no dia 01 de agosto, reunindo mulheres memoráveis em um encontro voltado ao empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e liderança. Idealizado por Mayara Marinov, líder do DTL Group, o movimento tem como um de seus pilares a construção de um legado capaz de inspirar mulheres a reconhecerem seu potencial e avançarem em seus projetos pessoais e profissionais. A edição de Utah foi conduzida pela embaixadora da Rota Bárbara Szerwinski, ao lado da primeira autora da Rota, Sandra Vomero, da parceira Legacy e empresária Jacque Gomes, do Comandante Braga, Aline Brummet, e a palestrante Barbara Barroso vindo diretamente de Portugal, além de convidadas que contribuíram para a realização do encontro. Veja as fotos!