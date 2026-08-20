No dia 15 de agosto, aconteceu o lançamento oficial das "Cartas Terapêuticas da Prosperidade", no espaço da Estação do Pão Bakery & Restaurante, em Boca Raton, na Flórida. O projeto foi idealizado por Victoria Rocha e desenvolvido em parceria com as autoras Márcia Silva de Lana e Patrícia Laet. Pioneiras nessa proposta, as autoras apresentam um material inédito e bilíngue, criado para ampliar o alcance da ferramenta e possibilitar sua utilização por diferentes públicos e em diversos contextos culturais. Durante o evento, as autoras apresentaram a proposta e compartilharam detalhes sobre o projeto, que foi recebido com muito carinho e entusiasmo pelos convidados. Confira alguns momentos desse lançamento especial!