Rosana Alves na New Hope Brazilian Church

Nos dias 12 e 13 de setembro, a neurocientista e psicóloga Dra. Rosana Alves estará na New Hope Brazilian Baptist Church, em Deerfield Beach, para um encontro especial. Com o tema "Essência de uma Mulher de Deus", a Conferência de Mulheres promete momentos de inspiração, reflexão e conexão, em uma programação preparada especialmente para fortalecer e transformar vidas. Durante o evento, também será possível adquirir os livros da Dra. Rosana Alves e conhecer mais de perto seu trabalho. Para informações e inscrições, entre em contato pelo telefone (954) 980-3342 text ou WhatsApp. Não perca esta oportunidade!