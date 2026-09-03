Cultura gaúcha ganha destaque na Times Square

A cultura gaúcha vai ganhar os holofotes da Times Square, em Nova York, no dia 20 de setembro, durante uma mateada aberta ao público. Organizado pela tradicionalista Valéria Lessa, com autorização dos órgãos locais, o encontro promete reunir brasileiros residentes nos Estados Unidos em uma celebração especial à tradição e à identidade do Rio Grande do Sul. Durante o evento, paisagens e símbolos sul-rio-grandenses serão exibidos em grandes painéis eletrônicos de alta circulação, levando um pouco da cultura e das tradições gaúchas ao coração de Nova York. Fonte: @portoalegreoficial