BBG celebra Marília Ramos Ferguson Scholarship

O Brazilian Business Group (BBG) celebrou, na última sexta-feira, dia 28 de agosto, a primeira edição da Marília Ramos Ferguson Scholarship, em uma noite especial realizada no Consulado-Geral do Brasil em Miami. O evento reuniu o Embaixador Marco Farani, Cônsul-Geral do Brasil em Miami, além de importantes lideranças da comunidade brasileira. A bolsa de estudos foi concedida a três estudantes — Kathleen Mel Barbosa, Camily Tidre e Beatriz Lazzarotti — selecionadas pelo Comitê da Bolsa por atenderem aos requisitos estabelecidos pelo programa e se destacarem por suas trajetórias, dedicação e conquistas. Confira!