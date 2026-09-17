Café, Gratidão e Networking

No dia 3 de setembro, a orientadora vocacional Mariana Souto foi a convidada especial da 3ª edição do Café, Gratidão & Networking, realizada no El Club de La Milanesa, em Weston. O encontro reuniu profissionais e convidados interessados em orientação vocacional, transição de carreira e networking. Entre um café e outro, os participantes aproveitaram a oportunidade para compartilhar idéias, ampliar sua rede de relacionamentos e, claro, prestigiar esse encontro que vem ganhando espaço na comunidade. Confira quem esteve presente!