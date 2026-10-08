Dra. Rosana Alves ministra conferência em Deerfield Beach

Nos dias 12 e 13 de setembro, a psicóloga e PhD em Neurociências, Dra. Rosana Alves, esteve em Deerfield Beach para ministrar a conferência "Essência de uma Mulher de Deus", realizada na New Hope Women. O encontro reuniu convidadas e mulheres do grupo Meninas de Oração para dois dias marcados por fé, reflexão, comunhão e muitas bênçãos. A programação proporcionou momentos especiais de aprendizado e fortalecimento espiritual, em um ambiente de união e inspiração. Confira quem esteve presente e alguns registros desse encontro especial!

1/5

New Hope Women - divulgação 2/5

Meninas de Oração - divulgação 3/5

Participantes da New Hope Women - divulgação 4/5

Ellen, Cristina, Kesia, Eliane Samia e Jessica - divulgação Anterior Próximo