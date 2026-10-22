80 anos de Elza Morais

No dia 17 de outubro, Elza comemorou seus 80 anos em grande estilo, com um jantar especial na Connection Family Church, em Virginia Beach, Virgínia. Muito querida pela comunidade, a aniversariante reuniu familiares e amigos para uma noite marcada pelo carinho, pela alegria e por momentos inesquecíveis. Para tornar a ocasião ainda mais especial, os convidados entraram no clima da festa e capricharam nas caracterizações em homenagem à aniversariante, transformando a comemoração em um evento cheio de charme, emoção e boas lembranças!

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Elza Morais - divulgação 2/8

Vanessa Lima, Lari Sousa, Elza Morais e Nathy Lanes - divulgação 3/8

Luisa Sousa e Elza Morais - divulgação 4/8

Irenilda Smith, Lucy Melo e Matteo Melo - divulgação 5/8

Stephanie Hertel e Elza Morais - divulgação 6/8

Nathy Lanes, Vanessa Lima, Lari Sousa e Sirlene Torres - divulgação 7/8

Pastor Kirck Melo - divulgadas Anterior Próximo