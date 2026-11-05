O cinema brasileiro brilhou na abertura da 19ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), realizada no The Culver Theater, em Los Angeles. A noite de gala, no domingo, 1º de novembro, reuniu mais de 300 convidados para a exibição do longa-metragem Feito Pipa, dirigido pelo cineasta Allan Deberton. A cerimônia foi marcada por homenagens à atriz Teca Pereira, reconhecida por sua extraordinária contribuição ao cinema, à televisão e ao teatro brasileiros, e ao ator Lázaro Ramos, que foi surpreendido com um bolo de aniversário em uma celebração especial. Confira os registros dessa noite pelas lentes de Lívia Wippich!

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Jana Nagase, Lázaro Ramos e Allan Deberton - divulgação 2/5

Lázaro Ramos foi surpreendido com bolo de aniversário - divulgação 3/5

Teca Pereira, Yuri Gomes e Lázaro Ramos - divulgação 4/5

Teca Pereira foi homenageada no evento - divulgação Anterior Próximo