No dia 5 de novembro, Monica Ribeiro foi uma das homenageadas na cerimônia de reconhecimento promovida pela Junior League, realizada no The Boca Raton Hotel. Monica foi indicada ao prêmio de Voluntária do Ano, em reconhecimento à sua dedicação e atuação em prol da comunidade. Monica ocupa o cargo de Senior Global Banking Officer e Head do Brazilian Desk do Seacoast Bank. Seu compromisso com a comunidade brasileira no sul da Flórida também se destaca por sua trajetória no Brazilian Business Group (BBG), do qual é cofundadora, ex-presidente e atual integrante da diretoria. Além disso, preside o Conselho de Cidadãos do Consulado-Geral do Brasil em Miami. Parabéns, Monica!

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Patricia Diniz e Monica Ribeiro - divulgação 2/4

Andrea Faria e Monica Ribeiro - divulgação 3/4

Monica no livro de homenagens - divulgação Anterior Próximo