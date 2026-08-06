Você pode ter dinheiro esquecido nos Estados Unidos e nem saber disso

Você já imaginou descobrir que existe dinheiro em seu nome esperando para ser resgatado? Parece improvável, mas essa é uma realidade para milhões de pessoas nos Estados Unidos.

A boa notícia é que verificar se há algum valor em seu nome é simples, gratuito e leva apenas alguns minutos.

Nos Estados Unidos, empresas e instituições financeiras são obrigadas por lei a entregar determinados valores ao estado quando não conseguem localizar o proprietário por um longo período. Esse processo é chamado de Unclaimed Property, ou propriedade não reclamada.

Isso não significa que o governo ficou com o seu dinheiro. Na verdade, o estado apenas passa a ser o responsável por guardar esses recursos até que o verdadeiro dono apareça para reivindicá-los.

Esse dinheiro continua pertencendo a você ou aos seus herdeiros, independentemente do tempo que tenha passado.

Muitas pessoas acreditam que dinheiro esquecido significa apenas uma conta bancária antiga, mas existem dezenas de situações diferentes que podem gerar valores não reclamados.

Entre as mais comuns estão:

Contas bancárias encerradas com saldo.

Cheques de pagamento que nunca foram descontados.

Reembolsos de impostos ou de empresas.

Depósitos de aluguel ou de empresas de energia, água ou telefone.

Dividendos de ações.

Contas de investimento esquecidas.

Reembolsos de seguros.

Benefícios de seguros de vida cujos beneficiários nunca foram localizados.

Certificados de depósito.

Fundos de pensão antigos.

Valores provenientes de heranças.

Contas de corretoras ou instituições financeiras inativas.

Em muitos casos, a pessoa mudou de endereço, trocou de nome após o casamento, mudou de estado ou simplesmente esqueceu que aquele dinheiro existia.

Existem pessoas que encontram apenas alguns dólares, enquanto outras descobrem centenas ou até milhares de dólares esquecidos.

Há casos em que famílias encontram benefícios de seguros de vida de parentes falecidos que nunca foram pagos porque a seguradora não conseguiu localizar os beneficiários.

O primeiro passo é acessar o site MissingMoney.com, uma plataforma gratuita apoiada pela National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA), que reúne informações de diversos estados americanos.

Basta digitar seu nome e verificar se existe algum registro correspondente.Como nem todos os estados participam dessa plataforma, também é recomendável acessar diretamente o programa oficial de Unclaimed Property do estado onde você mora atualmente e de todos os estados onde já morou ou trabalhou.

Se você viveu em estados diferentes ao longo da vida, faça uma pesquisa em cada um deles. Muitas pessoas encontram dinheiro justamente em estados onde viveram anos atrás.

Também vale pesquisar utilizando nomes anteriores, como o nome de solteira, apelidos utilizados em documentos ou variações da grafia do sobrenome.

Os sites oficiais dos governos estaduais permitem que a pesquisa seja feita gratuitamente.

Dependendo do tipo de ativo, podem ser solicitados documentos como carteira de motorista, Social Security Number, comprovante de endereço ou documentos que comprovem a ligação com a conta ou empresa.

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