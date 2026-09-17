O cansaço também custa caro

Hoje eu estou cansada.

E talvez essa não seja a maneira mais convencional de começar uma coluna sobre finanças. Mas, pensando bem, talvez seja exatamente a maneira certa.

Tem dias em que a agenda está cheia, o telefone não para, existem pessoas esperando respostas, problemas para resolver, família, trabalho, compromissos e aquela sensação de que o dia precisaria ter umas cinco horas a mais.

E foi justamente num desses dias que pensei: quanto será que o cansaço custa para a nossa vida financeira?

Porque quando estamos cansados, fazemos escolhas diferentes.

Pedimos comida porque não queremos cozinhar. Compramos alguma coisa porque "merecemos". Deixamos uma conta para depois. Não abrimos aquele extrato. Renovamos automaticamente um serviço que nem usamos mais. Aceitamos uma condição financeira sem pesquisar. Adiamos uma conversa sobre seguro, aposentadoria ou investimentos porque parece que sempre existe algo mais urgente.

Separadamente, nenhuma dessas coisas parece grave.

O problema é quando viver cansado e no automático vira estilo de vida.

Existe uma frase muito comum: "Eu não tenho tempo para cuidar das minhas finanças."

Mas talvez seja justamente por isso que precisamos cuidar delas.

Organização financeira não deveria significar passar horas fazendo planilhas ou acompanhando o mercado financeiro. Para mim, significa criar sistemas que façam boas decisões acontecerem mesmo quando você está ocupado.

Automatizar uma reserva mensal. Saber quanto custa manter sua casa. Ter uma reserva de emergência. Revisar seus seguros. Conhecer suas dívidas. Saber para onde seu dinheiro está indo. Definir objetivos antes de decidir onde investir.

São decisões tomadas num momento de clareza que protegem você nos momentos de caos.

E existe outro custo do cansaço que quase ninguém coloca na calculadora: as decisões importantes que adiamos.

Conheço muita gente que trabalha demais justamente para construir segurança para a família, mas nunca encontra tempo para organizar essa segurança.

Trabalha para os filhos, mas não planeja a faculdade deles.

Trabalha pensando na aposentadoria, mas não calcula quanto precisará acumular.

Trabalha para proteger a família, mas nunca sentou para entender o que aconteceria financeiramente se aquela renda desaparecesse amanhã.

E isso é especialmente comum entre nós, imigrantes. Viemos para os Estados Unidos para trabalhar, crescer, construir uma vida melhor. Aprendemos a correr, resolver, produzir e começar de novo quantas vezes forem necessárias. Mas, no meio dessa correria, precisamos lembrar que construir patrimônio é diferente de simplesmente ganhar dinheiro. O que conquistamos também precisa ser organizado e protegido.

É uma ironia enorme: ficamos tão ocupados construindo a vida que queremos que, às vezes, esquecemos de protegê-la.

Talvez saúde financeira seja também poder ter dias ruins sem que tudo desmorone.

Poder ficar doente sem entrar imediatamente em desespero financeiro.

Ter uma emergência sem precisar colocar tudo no cartão.

Poder dizer não para uma oportunidade ruim porque existe dinheiro reservado.

Poder mudar de emprego, começar um negócio ou simplesmente respirar porque você construiu opções.

Dinheiro não compra felicidade. Essa frase já ouvimos mil vezes.

Mas dinheiro bem administrado compra algo extremamente valioso: margem.

Margem para pensar. Margem para escolher. Margem para atravessar imprevistos. Margem para descansar.

Então, se você também está cansado enquanto lê esta coluna, não vou sugerir que hoje você reorganize toda a sua vida financeira.

Faça apenas uma coisa.

Escolha uma decisão financeira que você vem adiando e resolva.

Uma.

Depois outra.

Porque construir tranquilidade financeira não acontece em um grande momento de inspiração. Acontece em pequenas decisões conscientes repetidas ao longo do tempo.

E talvez o verdadeiro objetivo de cuidar bem do dinheiro não seja simplesmente ter mais.

Talvez seja conseguir viver melhor com aquilo que temos.

Inclusive nos dias em que estamos cansados.

Uma ótima semana pra todos e descansem!