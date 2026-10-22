Quando o imigrante sente medo, a economia também sente

Durante décadas, os Estados Unidos foram vistos como a terra das oportunidades. Um país onde milhões de imigrantes chegaram com uma mala, poucos dólares no bolso e uma enorme vontade de trabalhar, empreender e construir uma vida melhor.

Hoje, porém, uma nova realidade começa a transformar não apenas os sonhos dessas famílias, mas também a economia americana.

O endurecimento das políticas migratórias, o aumento das fiscalizações e a insegurança sobre o futuro têm provocado um efeito que vai muito além das questões legais. Estamos falando de um impacto direto no consumo, no mercado de trabalho, nos pequenos negócios e na confiança das famílias.

E existe uma pergunta que precisamos fazer: o que acontece com a economia de um país quando milhões de pessoas começam a ter medo de viver normalmente?

A resposta começa a aparecer nos números.

Um estudo da Brookings Institution, publicado em 2026, estimou que a redução da imigração e seus efeitos sobre o consumo poderiam representar entre 60 e 110 bilhões de dólares a menos em gastos dos consumidores americanos, somando 2025 e 2026.

É muito dinheiro deixando de circular.

Quando uma família deixa de frequentar restaurantes, adia a compra de um carro, evita abrir um negócio ou simplesmente reduz suas despesas por medo do futuro, alguém sente essa diferença.

O restaurante perde clientes. O comércio vende menos. O prestador de serviços recebe menos chamadas. E, eventualmente, empregos podem desaparecer.

O impacto não fica restrito à comunidade imigrante.

Setores como construção civil, agricultura, hotelaria e serviços dependem significativamente da mão de obra estrangeira. Quando trabalhadores deixam seus postos ou empresas enfrentam dificuldades para contratar, os custos podem aumentar, projetos atrasam e a produtividade diminui.

Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que a discussão migratória é complexa. Existem preocupações legítimas relacionadas à segurança das fronteiras, à capacidade dos serviços públicos e ao cumprimento das leis. Também existem estudos que identificam pressões sobre determinados mercados de moradia e trabalho.

Mas nenhuma análise econômica estará completa se ignorar a contribuição dos imigrantes para o desenvolvimento americano.

O imigrante não é apenas trabalhador. É consumidor, empreendedor, contribuinte e, muitas vezes, gerador de empregos.

Como brasileira que construiu sua trajetória profissional nos Estados Unidos, acompanho de perto o esforço de famílias que trabalham incansavelmente para conquistar estabilidade financeira.

E algo me preocupa especialmente: quando o medo toma conta, o planejamento costuma ser a primeira coisa abandonada.

As pessoas deixam de investir no futuro, adiam decisões importantes e passam a viver exclusivamente para resolver as urgências do presente.

É compreensível, mas também perigoso.

Justamente nos momentos de maior incerteza, precisamos fortalecer nossa organização financeira. Construir uma reserva de emergência, controlar dívidas, proteger a renda familiar e compreender nossos direitos e responsabilidades são atitudes que podem fazer uma enorme diferença.

Não podemos controlar todas as decisões políticas ou econômicas. Mas podemos tomar decisões mais conscientes dentro da nossa própria realidade.

Os Estados Unidos continuam sendo um país de oportunidades, embora o caminho para conquistá-las esteja mais desafiador para muitas famílias.

A história americana foi construída também pelas mãos de pessoas que chegaram de outros países, aprenderam um novo idioma, trabalharam, pagaram impostos, abriram empresas e criaram seus filhos aqui.

Por isso, quando discutimos imigração, precisamos enxergar além das estatísticas e dos discursos políticos.

Estamos falando de pessoas. De famílias. De sonhos. E de uma parte importante da engrenagem econômica deste país.

Porque, no final das contas, uma economia forte não depende apenas de dinheiro circulando. Depende também de pessoas que tenham confiança suficiente no amanhã para continuar construindo seu futuro.

Uma otima semana para todos!