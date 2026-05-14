Consulado Brasileiro

ELEIÇÕES 2026

Colabore. Participe. Sirva à sua comunidade

Chamada para voluntariado - Eleições 2026 Brasileiros e brasileiras no Sul da Flórida estão convidados a participar ativamente do processo democrático como mesários voluntários nas Eleições de 2026. Ser mesário é uma forma concreta de exercer cidadania, contribuir com a comunidade e fortalecer a democracia brasileira no exterior. Preencha o formulário e faça parte dessa missão cívica! Você pode participar de três formas: acesse o link, utilize o QR code desta publicação ou vá até a bio do Instagram @cg.miami.

https://shorturl.at/CPMLU

REDUÇÃO DOS VALORES DO PASSAPORTE BRASILEIRO

A partir de 1º de junho de 2026, os valores cobrados para emissão do passaporte brasileiro serão reduzidos pela metade: • Para maiores de 18 anos: de US$ 120 para US$ 60 • Para menores entre 4 e 18 anos: de US$ 80 para US$ 40 • Para menores entre 0 e 4 anos: de US$ 40 para US$ 20 A redução também se aplica aos atendimentos já agendados para data posterior a 1º de junho. Se você ainda não efetuou o pagamento, selecione, no sistema e-Consular, a opção correspondente aos novos valores. O pagamento também poderá ser feito presencialmente, por meio de "money order" ou cartão de débito. Nos casos em que o pagamento já tenha sido efetuado, os valores pagos a maior serão restituídos

ALISTAMENTO MILITAR OBRIGATÓRIO

Se você é do sexo masculino e vai completar 18 anos em 2025, é necessário fazer o alistamento militar no primeiro semestre deste ano, ou seja, até o dia 30 de junho de 2026. No exterior, o alistamento militar pode ser realizado em consulados ou setores consulares de embaixadas. A inscrição é obrigatória para todos os brasileiros, inclusive para os que nasceram no exterior ou que têm dupla nacionalidade. Lembrando que, sem o alistamento, não é possível obter passaporte brasileiro, título de eleitor e CPF. Para mais informações, acesse: https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-miami/servicos-consulares-e-informacoes-uties/servico-militar