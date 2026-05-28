Chamada para voluntariado - Eleições 2026

Brasileiros e brasileiras no Sul da Flórida estão convidados a participar ativamente do processo democrático como mesários voluntários nas Eleições de 2026.

Ser mesário é uma forma concreta de exercer cidadania, contribuir com a comunidade e fortalecer a democracia brasileira no exterior.

Preencha o formulário e faça parte dessa missão cívica!

Você pode participar de três formas: acesse o link, utilize o QR code desta publicação ou vá até a bio do Instagram @cg.miami.

Alistamento Militar Obrigatório

Se você é do sexo masculino e vai completar 18 anos em 2025, é necessário fazer o alistamento militar no primeiro semestre deste ano, ou seja, até o dia 30 de junho de 2026.

No exterior, o alistamento militar pode ser realizado em consulados ou setores consulares de embaixadas. A inscrição é obrigatória para todos os brasileiros, inclusive para os que nasceram no exterior ou que têm dupla nacionalidade. Lembrando que, sem o alistamento, não é possível obter passaporte brasileiro, título de eleitor e CPF.

Para mais informações, acesse:

https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-miami/servicos-consulares-e-informacoes -uties/servico-militar

Agenda Comercial

Se você quer levar sua empresa mais longe no mercado internacional, o planejamento começa agora.

O Calendário de Eventos do 1º semestre de 2026 já está disponível na Plataforma Brasil Exportação.

São mais de 100 oportunidades internacionais, incluindo feiras, missões e rodadas de negócios, para ajudar sua empresa a se conectar com o mundo.

Com filtros por país, data e tipo de evento, você organiza sua agenda com antecedência e participa das ações de forma mais estratégica. O acesso e o cadastro são gratuitos.

Confira agora e encontre a próxima oportunidade para expandir seus negócios no exterior.